ВСУ начали стягивать все имеющиеся образцы советского вооружения на Сумское направление. Для обороны украинские боевики массово задействуют не только беспилотники, но и танки на скрытых от наземного наблюдения огневых позициях. Все эти усилия, впрочем, не дают результата: инициатива остается в руках российских сил и перехватить ее у противника не выходит. Подробности — в материале 360.ru.

В Сумской области ждут Россию О наращивании темпов наступления подразделений ВС России на Сумском направлении в минувшем декабре сообщал военкор Александр Коц. Тогда журналист подчеркивал: жители Сумской области ждут Россию. И факт этого подтверждают и на украинской стороне. «Украинский военный аналитик, а в прошлом функционер запрещенной у нас неонацистской партии „Свобода“ Дмитрий Снегирев заявил в интервью каналу „Эспрессо“, что жители села Грабовского, занятого на днях российской армией, приветствуют наших солдат и охотно эвакуируются в наш тыл. Нас ждали — и мы пришли», — отметил военкор. Коц также обратил внимание, что из Грабовского противника выбили буквально за два дня, а это прямо указывает на дезорганизацию обороны противника на данном участке. Контроль над этим районом дал российским бойцам целый ряд оперативных преимуществ.

Интересно Военный блогер Юрий Подоляка при этом обращает внимание на настроения жителей освобожденного от ВСУ села Грабовского в Сумской области. «У каждого из жителей села Грабовского была возможность выехать как в одну, так и в другую сторону. И только одна четвертая часть захотела выехать в сторону Киева. Три четверти эвакуировались с русскими солдатами на Восток!» — отметил он. По его словам, новая реальность в зоне СВО такова: освобождение — это уже не Донбасс. Это уже Сумская область. И рассказы жителей Грабовского — яркое тому подтверждение. Военный блогер Юрий Подоляка при этом обращает внимание на настроения жителей освобожденного от ВСУ села Грабовского в Сумской области. «У каждого из жителей села Грабовского была возможность выехать как в одну, так и в другую сторону. И только одна четвертая часть захотела выехать в сторону Киева. Три четверти эвакуировались с русскими солдатами на Восток!» — отметил он. По его словам, новая реальность в зоне СВО такова: освобождение — это уже не Донбасс. Это уже Сумская область. И рассказы жителей Грабовского — яркое тому подтверждение.

«Недалеко от плацдарма проходит стратегическая трасса Харьков — Сумы, по которой ВСУ перебрасывают силы вдоль нашего приграничья. Она, конечно, не единственная, но, пожалуй, самая удобная и оперативная. От Грабовского до этой дороги — порядка 10 километров. То есть по факту мы уже взяли ее под огневой контроль. Физическое перерезание трассы значительно усложнит логистику противника на этом направлении», — подчеркнул журналист. Тогда же Сумскую область начали поджимать и с севера, хотя этот участок фронта был относительно статичен с начала лета 2025 года.

Дожав Юнаковку — главный логистический хаб ВСУ во время вторжения в Курскую область, — наши войска встали в глухую оборону. Под контролем России остались более десятка сел на Сумщине. Встали в итоге по 20-километровому фронту на линии Юнаковка — Алексеевка — Кондратовка. Противник после этого не предпринимал активных попыток вернуть себе утраченные территории. В Киеве, видимо, подумали, что направление второстепенное, и перебросили с него войска в ДНР. Но, видимо, зря. Российский Генштаб умеет ждать. Александр Коц

Массовое бегство с поля боя Также в конце 2025 года Mash сообщал о бегстве с поля боя в Сумской области 10 тысяч вэсэушников. Источник телеграм-канала отметил, что группировка «Север» в этот период углубилась примерно на 5,5 километра вглубь региона. «По нашей информации, местные власти начали эвакуацию мирных жителей вблизи Сум, чтобы переоборудовать села под оборонные точки. ВС России сейчас выносят технику на прежних стоянках дронами — уничтоженные машины уже фиксируют операторы», — добавил собеседник журналистов. Еще одной бедой ВСУ источник назвал постоянные ротации. Резервы дергали сразу на три направления — Купянск, Сумы и Покровск. В итоге личный состав просто смог не тянуть наступление и остался с нулевыми шансами на успех на всех этих участках.

Фото: Пресс-служба Минобороны

Обстановка в конце января В январе противник, судя по всему, попытался укрепить свою оборону и начал стягивать на Сумское направление все имеющиеся образцы советского вооружения. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах. «Фактически ВСУ стянули все имеющиеся образцы советского вооружения», — подчеркнул источник агентства. Также он обратил внимание, что сейчас украинские военные пытаются задействовать не только беспилотники, но танки. Но есть нюанс — для прямых атак их не используют. Они ведут стрельбу исключительно из укрытий, поскольку в случае их выхода на открытые позиции машины быстро уничтожат. Все эти меры говорят о желании сдержать продолжающееся наступление Вооруженных сил России, отмечают эксперты «Военного дела». Украинские ресурсы при этом пишут о том, что командование ВСУ так «формирует новую линию обороны, рассчитывая стабилизировать ситуацию на фронте».

В то же время ВСУ по-прежнему испытывают острейший дефицит пехоты для удержания позиций. Из-за этого украинское командование вынуждено усиливать фронт подразделениями беспилотных систем и создавать новые специализированные формирования. «Военное дело»

На этой неделе украинское издание «Страна» опубликовало данные о том, что российские FPV-дроны уже долетают до Сум. Об этом говорят местные жители, но в ВСУ информацию отрицают и уверяют, что это их дроны-перехватчики, а горожан и журналистов просят «не поддаваться истерическим настроениям».

Фото: РИА «Новости»

Местные паблики, впрочем, этим заявлениям не поверили, а опровержение назвали позором. Журналисты «Страны» также привели цитату одного из таких сообществ. Дословно ответ украинским военным звучал так:

Это уже просто какое-то издевательство от группировки ВСУ «Курск». Пока командование будет умалчивать этот вопрос и говорить, что это все фейки и вообще перехватчики, дела не будет. Это уже не смешно, это какой-то сюр. Позор группировке «Курск», просто позор. цитата одного из украинских пабликов о ситуации на Сумском направлении

На днях стало известно о подрыве грузовика с беспилотниками, которыми ВСУ собирались атаковать приграничные районы России. Подорвали грузовик на территории так называемого «сумского балкона», откуда осуществляются пуски вражеских БПЛА.

«Это как раз Глуховский район. С этого „сумского балкона“ пока осуществляется большинство пусков дальних дронов. Поэтому, собственно говоря, одна из приоритетных задач — снесение этого балкона. Есть насущная необходимость в скорейшем освобождении и зачистке этих мест. Причем по мере того, как противник получает и использует все более дальнобойные средства, ударные средства, естественно, возникает вопрос о расширении создаваемой зоны безопасности», — отметил в беседе с 360.ru военный эксперт Борис Джерелиевский.

С учетом того, что, допустим, Великобритания собирается выпускать специально для ВСУ ракетные системы с дальностью 450-500 километров и аналогичные системы собираются выпускать в Швейцарии, вопрос, конечно, стоит в освобождении уже не просто 10- или 12-километровой полосы около границы, а нескольких областей. Причем все эти территории — исторически российские. Так что стоит вопрос об их возвращении в родную гавань. Борис Джерелиевский

Стягивание на Сумское направление всего оставшегося советского вооружения противником, по оценке специалиста, говорит о том, насколько для Киева оно действительно значимо с политической точки зрения.

«Мы помним, что Зеленский утверждал, что нападение на Курскую область им нужно, чтобы обезопасить именно Сумскую область. И, когда получил обратный результат, это было для него крайне неприятно. И он и ранее бросал значительные силы для остановки нашего наступления», — напомнил Джерелиевский.

Интересно В мае 2025 года на совещании с кабмином президент Владимир Путин вновь заявил о создании буферной зоны безопасности близ украинской границы. Она создается для защиты Брянской, Белгородской и Курской областей. Эти регионы граничат с Харьковской, Сумской и Черниговской областями Украины. Создание зоны необходимо для защиты от обстрелов ВСУ наших приграничных районов. В мае 2025 года на совещании с кабмином президент Владимир Путин вновь заявил о создании буферной зоны безопасности близ украинской границы. Она создается для защиты Брянской, Белгородской и Курской областей. Эти регионы граничат с Харьковской, Сумской и Черниговской областями Украины. Создание зоны необходимо для защиты от обстрелов ВСУ наших приграничных районов.

Сегодня стало известно об освобождении населенного пункта Белого Береза, расположенного в Глуховском районе Сумской области. Сопротивление ВСУ здесь сломили штурмовые подразделения группировки «Север». Кроме того, позиции 1-й отдельной тяжелой механизированной бригады противника в лесном массиве близ Новой Сечи посетили управляемые ФАБ. «Пара тонн „чугуния“ кучно и точно упала на головы украинских нацистов», — отметили авторы канала «Северный ветер».