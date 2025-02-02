Сформированные из русскоязычных бойцов подразделения ВСУ отправляют на убой на самые тяжелые участки фронта. Об этом в комментарии РИА «Новости» рассказала сбежавшая с Украины после принудительной службы в Нацгвардии запорожская спортсменка Ларис Жалинская.

Она подчеркнула, что командование украинских войск специально набирает говорящих на русском языке людей в подконтрольных Киеву регионах, чтобы сформировать бригады, предназначенные для уничтожения.

«Эти части и подразделения чаще как бы бросают на убой при одинаковой специфике. То есть я не знаю, мне неизвестны такие случаи, может, они где-то есть, чтобы патрульно-постовую часть из Ивано-Франковска или Волыни тоже отправили на ноль», — заявила Жалинская.

Спортсменка подчеркнула, что может привести в пример 23-ю отдельную бригаду Нацгвардии Украины «Хортица», куда вошли только русскоязычные бойцы. Они находятся в зоне боевых действий уже третий год.

Четырехкратная чемпионка Украины по гребле и призер чемпионата мира Лариса Жалинская уехала в Россию после принудительного призыва в состав украинской Нацгвардии. При помощи друзей она выехала в Польшу, откуда через Белоруссию добралась до Москвы. Свой отъезд спортсменка назвала не бегством, а возвращением на историческую родину.