Чемпионка Украины по гребле сбежала из Нацгвардии в Россию

Чемпионка по гребле Жалинская рассказала о побеге из Нацгвардии Украины в Россию

После начала спецоперации четырехкратную чемпионку Украины по гребле и призера чемпионата мира Ларису Жалинскую насильно призвали в Национальную гвардию страны. Спортсменка не хотела принимать участие в боевых действиях против России, поэтому сбежала в Москву.

«Я бы не назвала это побегом. Скорее это возвращение на историческую родину. По национальности я русская, мой родной город — Приморск в Запорожской области», — рассказала Жалинская в интервью RT.

Она отметила, что училась в русской школе имени Пушкина в Запорожье и всегда говорила на русском языке. После начала СВО спортсменка попала в ряды украинской Нацгвардии. После этого Жалинская запланировала побег и стала копить деньги. Но из-за взяток в ВСУ и Нацгвардии ей понадобилось много времени, чтобы собрать нужную сумму.

Кроме того, чтобы не вызвать подозрения, девушка демонстрировала примерное поведение. Весной 2024 года женщинам-военнослужащим разрешили выезжать в отпуск за границу. Жалинская купила путевку в Чехию и тайно получила второй загранпаспорт.

Благодаря помощи русских друзей спортсменка нашла себе перевозчиков с Украины в Польшу, а оттуда — в Белоруссию. Только после этого она смогла купит билет до Москвы и прилететь в Россию. Сейчас Жалинская представляет Херсонскую область на соревнованиях по гребле.

Ранее член сборной Украины по рукопашному бою Сергей Кузнецов сбежал со службы в ВСУ. В составе сборной он поехал в Польшу на чемпионат Европы и уехал в Россию.