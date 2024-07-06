«Очень важная цель». Российские военные сбили дрон-разведчик «Лелека-100ЛР»

Десантники группировки войск «Днепр» при помощи зенитного ракетного комплекса «Оса» за сутки уничтожили дрон-разведчик «Лелека-100ЛР» и беспилотник типа летающее крыло. Командир расчета с позывным Гром рассказал об этом РИА «Новости» .

По его словам, в последнее время Вооруженные силы Украины вплотную занялись разведкой на вверенном ему участке театра боевых действий. Для этого задействовали уникальные дроны. Но российские десантники, по словам Грома, успешно их сбивали.

«Сегодня нашей целью явился БПЛА марки „Лелека-100ЛР“. Это разведчик. Очень важная цель», — сказал он.

Другой дрон поразили ночью. Командир заявил, что украинские военные запустили кастомное крыло — разведчика, оборудованного тепловизором и системой ночного видения. Гром сообщил, что этот БПЛА уничтожили со второго удара ЗРК «Оса».

Центр комплексных беспилотных решений создал систему охраны объектов с использованием FPV-дронов. Ее успешно испытали на одном из гражданских аэродромов.