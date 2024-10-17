Командиров бригады ВСУ обвинили в расстреле военнопленных

Замкомандира одной из рот 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ и его помощник убивали взятых в плен россиян. Об этом ТАСС заявил пленный украинский военнослужащий Константин Колесников.

По его словам, заместитель комроты с позывным Дох и рядовой с позывным Немец расстреливали российских военнопленных.

«Я видел, как они совершали страшные и ужасные вещи», — отметил Колесников.

Он добавил, что ВС России, в отличие от ВСУ, не бьют и не издеваются над пленными. Также военные оказывают медицинскую помощь раненым. Колесников призвал бывших сослуживцев сложить оружие и сдаться в плен, как он сам это сделал в январе в районе села Первомайского.

Ранее ветеран СВО Виктор признался, прошел через «американскую пытку водой», когда был в плену у ВСУ. Украинские морпехи топили его в реке, сорвали крест, а затем вырезали на теле грязным тупым ножом букву Z и смайлик. После этого боевики ВСУ обожгли российского военного газовым баллоном.