Командирам ВСУ запретили несогласованные публичные выступления

«Страна.ua»: тезисы публичных выступлений командиров ВСУ возьмут под контроль

Фото: РИА «Новости»

Командиров украинских военных подразделений обязали согласовывать тезисы их публичных выступлений. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Это требование коснется руководителей структурных подразделений Вооруженных сил Украины и учебных военных заведений.

Речь идет об интервью и постах в блогах, на которые теперь нужно будет получить одобрение от Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

Заявки на публикацию материалов потребовали отправлять за трое суток до их появления в СМИ и интернете.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что украинские военные чиновники разворовали средства, направленные на строительство укреплений на сумму более 500 миллионов долларов. При этом речь идет только об одном проекте.

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