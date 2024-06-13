Командирам ВСУ запретили несогласованные публичные выступления
«Страна.ua»: тезисы публичных выступлений командиров ВСУ возьмут под контроль
Командиров украинских военных подразделений обязали согласовывать тезисы их публичных выступлений. Об этом сообщило издание «Страна.ua».
Это требование коснется руководителей структурных подразделений Вооруженных сил Украины и учебных военных заведений.
Речь идет об интервью и постах в блогах, на которые теперь нужно будет получить одобрение от Управления стратегических коммуникаций ВСУ.
Заявки на публикацию материалов потребовали отправлять за трое суток до их появления в СМИ и интернете.
Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что украинские военные чиновники разворовали средства, направленные на строительство укреплений на сумму более 500 миллионов долларов. При этом речь идет только об одном проекте.