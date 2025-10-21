Командира-тиктокера ВСУ высмеяли за ложь о ВС России

Командира ВСУ Манько высмеяли за слова о «зачистке» пяти сел от ВС России

Украинского командира-тиктокера Валентина Манько высмеяли после его слов о том, что ВС России якобы удалось выбить из пяти населенных пунктов за сутки. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

Манько заявил о «зачистке» сел Вишневое, Степовое, Егоровка, Березовок, Вербовое и еще нескольких населенных пунктов. После этого командира высмеяли даже украинские военные блогеры.

«Вишневое абсолютно на всех картах находилось и находится полностью под контролем ВСУ, россиян там никогда не фиксировали», — заявили они.

Блогеры добавили, что Березовое и Вишневое находятся в 10 километрах друг от друга.

«Это что за фронт такой там, раз бои одновременно ведутся в Березовом, Вербовом и Алексеевке?» — задались вопросом украинцы.

Ранее в Сети распространилось видео, как Манько пляшет под русскую песню группы «Пневмослон».