Боец ВС России Штык: Ми-28НМ выпускает больше ста ракет в день

На Запорожском направлении российские военные активно применяют ударные вертолеты Ми-28НМ. Один экипаж за сутки может выпускать более сотни авиационных ракет, сообщил ИС «Вести» командир вертолетного звена с позывным Штык.

«Только один борт выпускает 100 ракет», — подчеркнул он.

Ми-28НМ оснастили двумя двигателями суммарной мощностью около 5000 лошадиных сил. Они поднимают в воздух машину массой до десяти тонн с вооружением.

Вертолеты работают на предельно малых высотах — примерно 10–20 метров и остаются малозаметными.

Навигационные системы помогают сохранять курс, однако итог во многом зависит от опыта пилотов. Штурман эскадрильи Михаил, признался, что во время выполнения задач внимание полностью сосредоточено на работе, поэтому усталость отходит на второй план.

Телеграм-канал «Бортовой журнал военлета» публиковал кадры, на которых экипаж Ми-28НМ уничтожает пункт управления беспилотниками ракетой Х-39 «ЛМУР».