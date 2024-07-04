Командир зенитного дивизиона сообщил об одномоментном уничтожении 12 ракет HIMARS

Зенитно-ракетный комплекс С-350 «Витязь» одномоментно поразил не менее 12 ракет HIMARS в зоне спецоперации. Об этом РИА «Новости» рассказал командир дивизиона Южной группировки войск с позывным Лев.

«Не так давно мы работали по большой пачке РСЗО HIMARS — шло порядка 12-16 целей. Данный комплекс успешно справился, ни одна из целей (ракет — прим. ред.) не достигла своей точки», — отметил он.

Военнослужащий добавил, что цель захватили в 90, а уничтожили в 70 километрах от места дислокации комплекса. На ее поражение установке требуется не более восьми секунд, а в условиях СВО — зачастую не более трех.

Также он отметил идеальную работу автономного режима комплекса.

«В данном режиме не было совершено ни одного лишнего пуска ракеты. Все ракеты достигли своих целей», — сказал боец ВС России.

Во вторник система ПВО за сутки сбила шесть крылатых ракет Storm Shadow.