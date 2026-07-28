Командир ВС России рассказал о попытке ВСУ обмануть российских бойцов в Белицком

Боевики ВСУ во время боев за Белицкое в ДНР попытались обмануть российских бойцов, притворившись, что хотят сдаться в плен. Об этом рассказал командир штурмового взвода 110-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Антон Гавришев, сообщила пресс-служба Минобороны.

По его словам, во время сдачи в плен противник попытался открыть огонь по военнослужащим ВС России. Однако российские бойцы сумели быстро сориентироваться.

«Мы предлагали им сдаться, на что они не соглашались, но потом согласились. Получилось так, что они обманули. Один человек выходил с руками поднятыми, а другой, который шел за ним, с автоматом. <…> Мы откатились. Отвлекающим маневром послали двух человек с тээмками, и опорный пункт взорвали. Естественно, он был зачищен», — сказал Гавришев.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали мирных жителей Константиновки при эвакуации. Украинские боевики ударили по людям FPV-дронами.