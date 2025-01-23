Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов попал в госпиталь

Алаудинов провел в госпитале 9 дней, но не прекращал следить за новостями

Командир спецназа «Ахмат» и замначальника Главного военно-политического управления ВС России генерал-майор Апти Алаудинов девять дней провел в госпитале. Об этом он рассказал в своем личном Telegram-канале .

Алаудинов, который постоянно рассказывал в своих соцсетях о том, как обстоят дела на фронте, поделился со своими подписчиками, что ему пришлось прервать обычный ритм ведения блога из-за болезни.

«Я извиняюсь, что отсутствовал девять дней — приболел. Только вышел, <…> из госпиталя», — рассказал командир «Ахмата», подчеркнув при этом, что не переставал следить за последними новостями.

Ранее командир штурмовиков спецназа «Ахмат» Рустам Солтаев с позывным Горец рассказал, что является самым страшным на поле боя. Он также назвал качества, которые помогают бойцам преодолевать сложности боевых действий.