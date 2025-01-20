Командир штурмовиков «Ахмата» рассказал о самом страшном на поле боя

Самое страшное явление на поле боя — гибель боевых товарищей. Командир штурмовиков спецназа «Ахмат» Рустам Солтаев с позывным Горец в беседе с News.ru отметил, что военных не всегда удается спасти из-за сильной кровопотери.

«Если на передке (передовой — прим. ред.) человека сильно „затрехсотило“ (получил тяжелое ранение — прим. ред.), то он может „вытечь“, есть такой неприятный термин. То есть погибает от кровопотери», — отметил штурмовик.

Солтаев уточнил, что важнейшие качества на передовой — это собранность и уверенность в собственных действиях. Растерянность и промедление могут стоить военнослужащему жизни.

Медик отряда «Каштан» спецназа «Ахмат» с позывным Сирота с начала вторжения украинских войс в Курскую область спас более 300 бойцов, получивших ранения. До этого он работал на Артемовском направлении, где спас жизни 500 солдат.