Украинский солдат Волошин попал в плен под Курахово через неделю после учебки

Украинец Денис Волошин отправился в зону проведения спецоперации после короткого курса молодого бойца и всего через неделю попал в плен на Кураховском направлении. Он рассказал об этом РИА «Новости» .

Парню 34 года. Военкомы мобилизовали его в Кривом Роге 16 августа и отправили на обучение. После месяца подготовки бойцы прибыли в зону боевых действий, но не рассчитывали сразу очутиться на передовой.

«Вечером приехал командир роты познакомиться с нами. Познакомился и говорит: „Надо, чтобы завтра три человека выехали на позицию“. Но он не говорил, что это будет ноль», — сказал Волошин.

К месту дислокации на Кураховском направлении выехали девять человек, из них один сбежал в Новопавловке. Волошин 28 сентября попал в плен, ровно через неделю после выпуска из «учебки».

Его земляк, бывший военнослужащий 53-й бригады ВСУ рассказал, как командиры запугали новобранцев под Авдеевкой. Офицеры остались в командном пункте и пообещали застрелить солдат за побег с передовой.