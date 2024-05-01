Командир российского полка рассказал о 28 днях в окружении в ДНР | 360°

Спецоперация 01 мая 2024, 14:04 Командир российского полка рассказал о 28 днях в окружении в ДНР Офицер ВС России с позывным Змей рассказал о 28 днях в окружении РИА «Новости»

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Российский офицер, командир 2-го мотострелкового батальона 1486-го Ленинградского полка с позывным Змей вместе с боевыми товарищами провел 28 дней в окружении на Берховском водохранилище в ДНР. О том, как это было, он рассказал RT.

«Постоянно велась по нам работа вражеской артиллерии. По нам работали и танки в том числе», — вспомнил он.

По словам офицера, обладателя двух орденов Мужества, выстоять помогла огневая поддержка сверху. Позиции не покинули даже раненые. Командира и самого ранило, помощь ему оказывали прямо на месте.

Собеседник RT также рассказал о ярких эмоциях от разгрома подразделения «Кракен»*. По его словам, российские бойцы «не просто победили, а уничтожили» противника.

Ранее инструктор инженерно-саперной подготовки Центра специальной тактической и начальной военной подготовки «Рокот» сообщил журналистам, что во время боев за Артемовск собрал целую «коллекцию» нашивок иностранных наемников. По его словам, больше всего наемников в ВСУ — из Польши.

* «Кракен» — запрещенная в России террористическая организация.