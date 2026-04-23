Командир разведбата ВСУ скрылся в ФРГ после угроз от семей пропавших подчиненных

Командир 53-го отдельного разведывательного батальона ВСУ скрылся в Германии после того, как ему начали угрожать родственники пропавших без вести украинских военных, служивших под его шефством. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в силовых структурах.

«Командир 53-го отдельного разведывательного батальона Самборук после получения на личные аккаунты в соцсетях десятков сообщений с угрозами от родственников пропавших без вести военнослужащих выехал в Германию», — заявил собеседник журналистов.

По его словам, в ФРГ командир скрылся в своей квартире во Франкфурте-на-Майне. Такой поступок военного указывает на то, что 53-й разведывательный батальон потерял боеспособность.

Ранее стало известно, что бойцы группировки «Север» за неделю уничтожили более 30 разведывательных дронов ВСУ на Харьковском направлении. По словам командира взвода МОГ с позывным Курт, небо постоянно мониторят мобильные огневые группы, расчеты FPV-дронов, подразделения РЭБ и посты воздушного наблюдения.