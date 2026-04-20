Командир раскрыл секрет смертоносности боевой машины «Терминатор»

Боевая машина поддержки танков «Терминатор» сочетает в себе базу танка Т-90 и вооружение от боевой машины пехоты, ориентированное на поражение живой силы. Об этом РИА «Новости» рассказал командир взвода огневой поддержки группировки «Центр» Александр Петрин.

Военнослужащий уточнил, что техника оснащена разнообразными видами вооружения.

«На машине установлен пулемет — 7,62 миллиметра ПКТ, две установки автоматических гранатометов АГС-17Д, пушка 2А42, а также противотанковые управляемые ракеты», — рассказал Петрин.

Он отметил высокую плотность огня: темп стрельбы пушки 2А42 составляет до 550 выстрелов в минуту, у гранатометов — до 400 выстрелов. Дальность поражения противотанковых управляемых ракет достигает четырех километров, а гранатометы эффективно работают на дистанции до 1200 метров.

По оценке военнослужащего, машина обеспечивает колоссальное огневое поражение. «Терминатор» значительно усиливает подразделения на поле боя.

