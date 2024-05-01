Командир группы «Ахмата» откопал себя ножом ради эвакуации раненых | 360°

Спецоперация 01 мая 2024, 14:49 Командир группы «Ахмата» откопал себя ножом ради эвакуации раненых РИА «Новости»

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Командир группы эвакуации спецназа «Ахмат» с позывным Кыпчак 14 часов откапывал себя ножом из-под завалов, чтобы помочь раненым. Он рассказал об этом РИА «Новости».

По словам военнослужащего, он ночевал в подвале, когда в здание прилетели ударный сельхоздрон и боеприпасы ВСУ, и оно завалилось. Помощи ждать не приходилось — сослуживцы не могли подойти к обстреливаемому зданию, находившемуся на открытой местности.

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«Пришлось откапываться и выходить наружу. С собой был только нож. На это ушло времени где-то 13-14 часов», — вспомнил боец.

Командир отряда Механик добавил: оглушенный, истощенный от нехватки еды и воды Кыпчак понимал, что «надо забрать ребят и выполнить задачу», и оказался очень «силен духом», так что все получилось.

Ранее командир мотострелкового батальона Ленинградского полка рассказал журналистам, как провел в ДНР вместе с товарищами почти месяц в окружении, под постоянными обстрелами артиллерии и танков ВСУ, и выжил во многом благодаря огневой поддержке с воздуха.