Командир батальона ВСУ приказал добить раненого украинского бойца

Командир одного из батальонов 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ дал приказ добить украинского бойца, получившего серьезное ранение. Об этом ТАСС сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, это произошло на границе Днепропетровской и Запорожской областей.

«По месту дислокации был нанесен удар ФАБ», — сказал Кимаковский.

Советник главы ДНР добавил, что всего ранены были пять украинских боевиков, погибли восемь человек.

Ранее стало известно, что ВС России начали применять новую тактику боев с помощью беспилотников. Российские войска используют в зоне СВО «дроны-матки», чтобы увеличить дальность поражения целей.