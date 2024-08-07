Командир «Ахмата» заговорил о выходе на финишную прямую завершения СВО

Украинские войска задействовали последние резервы на границе с Курской областью, после их поражения силы России выйдут «на финишную прямую» завершения специальной военной операции. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны страны генерал-майор Апти Алаудинов в Telegram-канале .

«Я думаю, что в ближайшие дни эти ресурсы, резервы, которые скопил противник, мы как раз и уничтожим. В принципе, наверное, это и есть для нас уже ситуация, когда через уничтожение этих ресурсов мы уже выйдем на финишную прямую по завершению СВО», — сказал он, говоря о ситуации на границе Курской области.

Ранее в сети появился дипфейк с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым. На кадрах он призвал всех местных мужчин отправиться в военкомат для получения оружия. Исходный вариант создатели ложного ролика взяли из Telegram-канала Смирнова, который записал видеообращение к жителям, в нем он назвал ситуацию на границе области напряженной, но контролируемой.