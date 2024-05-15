Командир «Ахмата» рассказал о «посыпавшихся» украинских подразделениях | 360°

Спецоперация 15 мая 2024, 09:40 Командир «Ахмата» рассказал о «посыпавшихся» украинских подразделениях Командир «Ахмата» Алаудинов: подразделения ВСУ посыпались РИА «Новости»

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Украинские подразделения «посыпались», тогда как российские войска идут в наступление. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов на вручении государственных наград отличившимся бойцам. Видео он опубликован в своем Telegram-канале.

Командир отметил, что в скором времени будут видны результаты тяжелой работы российских бойцов в зоне СВО. Он выразил надежду на то, что спецоперация завершится в 2024 году.

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«Противник уже посыпался. Наши подразделения Министерства обороны России наступают по всем направлениям. Мы с вами в ближайшее время начнем видеть результат этой работы», — подчеркнул Алаудинов.

По его словам, бойцы работают, не покладая рук, чтобы защитить Отечество.

На фоне продвижения отечественных подразделений в Харьковской области власти Украины начали требовать от Соединенных Штатов разрешения на удары по российским территориям американским оружием. Как рассказал чиновник из США изданию Politico, Белый дом не дает добро на подобные действия.