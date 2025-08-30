Командир 156-й бригады ВСУ Гупалюк снова исчез из штаба под Сумами

Командир воюющей на Сумском направлении 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ Юрий Гупалюк снова исчез из штаба. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в российских правовых структурах.

«Вместо него обязанности выполняет один из его заместителей — подполковник Вархола Роман», — сказал собеседник агентства.

В силовых структурах добавили, что Гупалюк уже не в первый раз покидает расположение штаба.

Ранее стало известно, что командира несущей потери у Волчанска 127-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Олега Черкашина заметили на празднике в Харькове. Он появился на увеселительных мероприятиях в честь дня города.