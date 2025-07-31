Команда из Лобни победила в конкурсе отделений «Движения первых»

Учащиеся и педагоги школы № 10 городского округа Лобня стали лидерами федерального конкурса первичных отделений всероссийского «Движения первых». Команде «Первые10» вручили грант на развитие проектов.

Участники из Лобни подали заявку на конкурс в феврале 2025 года. Школьники представили портфолио с десятками реализованных инициатив.

Отметим, что первичное отделение «Движения первых» основали в лобненской школе № 10 в июне 2023 года. Участники организовали несколько благотворительных концертов, реализовали множество творческих и научных проектов. Помимо этого, школьники проводили сборы гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции.

Наставниками ребят стали председатель отделения Гульнара Халилова, педагог-организатор Ольга Цугорка и советник директора Ирина Щетинина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о вовлечении школьников в олимпиадную работу.