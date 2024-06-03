Депутат Госдумы Колунов встретился с семьями участников СВО в Шаховской

Встреча с женами и родителями участников СВО состоялась в поселке Шаховская. Депутат Госдумы Сергей Колунов рассказал, что в городской округ будут приезжать профессиональные психологи, которые помогут проводить реабилитацию возвращающихся бойцов.

«Расскажу о двух, на мой взгляд, особенно важных моментах, которые мы обсудили. Первое. Нашим бойцам, прибывающим домой в отпуск или по ранению, необходима комплексная психологическая реабилитация. Об этом говорят и родственники военнослужащих, и сами военные. Работа в округе уже ведется, и мы ее поддержим — психологи из центра „Забота“ будут приезжать в Шаховскую и общаться с героями, способствовать их плавному возвращению к мирной жизни», — поделился Колунов.

Поговорили о многом, в том числе о борьбе с беспилотниками. По словам депутата, в этом деле хорошо себя показали охотничьи ружья. Дробь не оставляет дронам шанса на дальнейшую работу, но закупка такого оружия в регулярные части не производится, а передача от волонтеров невозможна.

«На площадке Госдумы мы обязательно проработаем правовой механизм, который позволит передавать ружья в зону проведения спецоперации», — заключил Сергей Колунов.

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