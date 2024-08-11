Дополнительные силы и средства прибыли в Курскую область

Смирнов: военные делают все для обеспечения безопасности жителей Курской области

Алексей Смирнов
Фото: Алексей Смирнов/Telegram

Дополнительные средства и силы прибыли на территорию Курской области, бойцы ВС России делают все необходимое для обеспечения местных жителей. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.

«В наш регион сейчас прибывают дополнительные средства и силы. Военные в то же самое время для обеспечения безопасности мирных жителей делают все необходимое», — написал он.

Минобороны в воскресенье сообщило о пресечении попытки ВСУ прорваться на территорию Беловского района Курской области. В ведомстве уточняли, что военные пресекли прорыв групп противника в районах населенных пунктов Общий Колодезь, Журавли и Толпино.

Всего за все время боев на Курском направлении националисты лишились до 1350 человек живой силы, а также 23 бронетранспортеров, 29 танков, 116 боевых бронированных машин и девяти боевых машин пехоты.

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