Коллектив предприятия в Дмитрове собрал гуманитарный груз для бойцов СВО

В прошлом году сотрудники предприятия приобрели БТР, привели его в порядок и отправили на фронт. А на этой раз бойцы СВО получат багги и гонги для тренировочной стрельбы, которые приготовили по просьбе 47-й танковой дивизии.

Иван Курданин проехал несколько кругов на багги, оценив его маневренность и скорость. «Думаю, ребята обрадуются таким необходимым на передовой вещам. Когда я был в зоне СВО, то видел, насколько востребованы у бойцов такие средства передвижения, как багги, квадроциклы, мотоциклы и мопеды», — отметил глава округа.

Гонги для тренировочной стрельбы изготовлены из бронестали по размерам и форме, указанным бойцами. Они уже упакованы и готовы к отправке.

Икшинское ОПП работает с 1959 года и известно по всей стране: здесь производят резиновые и полиуретановые изделия для горнорудной промышленности. Продукция предприятия славится своим качеством и надежностью.