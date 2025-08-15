На Украине усилили борьбу с дезертирством среди мобилизованных

Украинское командование начало более масштабную борьбу с дезертирами из-за резкого увеличения случаев бегства среди мобилизованных в ВСУ. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА «Новости» .

«По данным агентурных источников, с украинского [генштаба] разослано распоряжение силовым ведомствам об усилении работы по противодействию самовольного оставления частей мобилизованными гражданами Украины», — заявил собеседник агентства.

Для этого повысили число военных патрулей в прифронтовых зонах и наладили взаимодействие с представителями МВД и СБУ. Количество дезертиров в украинской армии увеличилось еще с начала августа.

По словам Марочко, новости о повышенном контроле подтвердили жители Харьковской области. В регионе участились случаи «облав» в общественных местах, а силовики постоянно проверяют паспорта граждан.

Ранее депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что ВСУ не смогут избежать краха на фронте при таком большом количестве дезертиров. По его словам, свои позиции самовольно оставили уже полмиллиона человек.