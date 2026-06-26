Количество сбитых на подлете к Москве беспилотников возросло до 45

Силы противовоздушной обороны ликвидировали еще шесть беспилотников на подлете к Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале .

«ПВО Минобороны сбили шесть беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

До этого ночью и утром градоначальник сообщил о еще 45 дронах, уничтоженных в Московском регионе.

Вчера вечером на территории Подмосковья объявили режим ракетной опасности. Жителей призвали оставаться дома, не подходить к окнам или пройти в укрытие. Находящимся в на открытом воздухе или в машинах рекомендовали перейти в здание или подземный переход. Также граждан предупредили о вероятных перебоях с мобильным интернетом.