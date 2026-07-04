Число раненных на рынке Токмака при ударе ВСУ увеличилось до 21

Запорожский Минздрав: число пострадавших на рынке Токмака выросло до 21

Общее число пострадавших от удара украинских боевиков по рынку Токмака выросло до 21. Обновленные данные привела пресс-служба Минздрава Запорожской области.

В ведомстве уточнили, что в больницу попали 13 человек с ранениями средней и легкой степени тяжести. Еще трое пострадавших прошли амбулаторное лечение.

В стабильно тяжелом состоянии находятся четверо пациентов, одного пострадавшего после стабилизации перевели из реанимации в отделение.

Запущенные украинскими боевиками беспилотники атаковали рынок в Токмаке в минувшую пятницу, 3 июля. Как сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий, от полученных ранений на месте скончались не менее пяти жителей.

Он добавил, что общее число пострадавших составило 18 человек, но это предварительные данные, люди продолжают поступать в больницы.