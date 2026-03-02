Количество поврежденных БПЛА домов в Новороссийске увеличилось до 11

Еще 2 многоквартирных и 5 частных домов повреждены в Новороссийске

Обломки сбитых в Новороссийске беспилотники повредили шесть многоквартирных и пять частных домов. По двум адресам разгорелся пожар, сообщил оперштаб Краснодарского края в телеграм-канале .

«В Новороссийске обломки БПЛА повредили еще два многоквартирных и пять частных домов. По предварительной информации, пострадавших нет», — объявили власти.

По двум адресам работают пожарные, в остальном дома понесли незначительный урон — повреждены окна и крыши. В городе открыли два пункта временного размещения на базе школ № 29 и № 32.

Ранее оперштаб сообщал о повреждении четырех многоквартирных домов и одном раненом жителе. Кроме угрозы атаки БПЛА в Новороссийске объявлена опасность атаки безэкипажных катеров, вдоль береговой линии сработала сирена системы оповещения.