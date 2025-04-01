Количество пострадавших при ударе ВСУ по Горловке увеличилось до восьми

Мэр Приходько: восемь человек пострадали при ударе ВСУ по Горловке

Восемь мирных жителей пострадали в результате атаки ВСУ в Горловке. Об этом заявил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько.

«Количество раненых в результате украинской вооруженной агрессии горловчан увеличилось до восьми», — написал градоначальник.

До этого Приходько отмечал, что из-за украинских беспилотников пострадали четыре человека.

Также 22 марта ВСУ выпустили шесть кассетных снарядов «натовского» калибра по городу. Мэр сообщил, что в результате атаки пострадала мирная жительница. Помимо этого, под обстрел попала бригада скорой помощи. Врачи не пострадали.

За три дня до этого украинские боевики тоже открыли огонь по Горловке — ранения получили 11 человек, в нескольких частных домах зафиксировали повреждения. ВСУ применяли ствольную артиллерию кассетного типа.