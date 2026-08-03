Количество погибших в результате ночной атаки на Крым увеличилось до четырех

Число погибших после ночной атаки ВСУ по Крыму увеличилось до четырех. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в мессенджере «Макс» .

«По уточненной информации, в результате ночного удара по Крыму погиб еще один человек», — написал он.

До этого Аксенов заявил, что после атаки БПЛА Украины в регионе погибли трое мирных жителей, а также двое пострадали. Семьям погибших и пострадавшим окажут всю необходимую поддержку.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что из-за падения обломков дрона в Геленджике погибли три человека. Также пострадали 13 мирных жителей, среди них есть дети. По его словам, ВСУ вели атаку на гражданскую инфраструктуру. На местах ЧП работают специалисты оперативных служб. Всем пострадавшим и семьям погибших окажут необходимую поддержку.