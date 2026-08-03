Из-за падения обломков дрона в Геленджике погибли три человека

Из-за падения обломков беспилотника в селе Архипо-Осиповка в Геленджике погибли три человека. Об этом сообщила в телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Пострадали еще 13 человек, в том числе дети. Им оказывают необходимую медицинскую помощь», — написал он.

По словам главы региона, ВСУ вел атаку на гражданскую инфраструктуру. На места ЧП прибыли сотрудники оперативных и специальных служб. Кондратьев поручил главе Геленджика Алексею Богодистову оказать всю необходимую поддержку семьям погибших и пострадавшим.

Ранее врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев заявил, что за сутки ВСУ атаковали регион 94 раза. В результате происшествия погибли четыре человека, один из которых — ребенок. Также пострадали еще 17 мирных жителей.