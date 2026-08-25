Начало спецоперации предотвратило нападение украинских военных на Россию, запланированное на 8 марта 2022 года. Об этом в интервью ТАСС заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.

Он подчеркнул, что украинские власти специально выбрали в качестве даты Международный женский день, чтобы преподнести военные действия в качестве подарка. Кобяков добавил, что дата нападения киевского режима фигурировала в документах, которые российские военные нашли в брошенном штабе одной из бригад территориальной обороны ВСУ.

«Мы их опередили на две недели», — заявил помощник президента России.

В начале мая министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия достигнет целей спецоперации в любых обстоятельствах с минимальным ущербом для жителей освобожденных территорий. Он подчеркнул, что также Россия никогда не отказывалась от переговоров, в отличие от украинского руководства и поддерживающих его европейских лидеров, которые со временем стали только агрессивнее.