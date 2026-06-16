Реализация достигнутых лидерами России и США договоренностей в Анкоридже может стать первым этапом прекращения конфликта. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Давайте наблюдать, что конкретно предпримут Соединенные Штаты. В частности, мы рассчитываем, что договоренность президентов, достигнутая на Аляске в Анкоридже, будет выполнена», — сказал он.

Лавров напомнил, что на той встрече упоминали американский план из 27 пунктов. Ключевые договоренности предложили именно США, их принял президент России Владимир Путин.

«У нас есть и остаются к нему вопросы, но мы готовы были взять за основу, как аляскинская договоренность вступит в силу. Пока этого не происходит», — констатировал глава МИД.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков также назвал условие завершения спецоперации за сутки. Для этого президенту Украины Владимиру Зеленскому достаточно отдать приказ ВСУ покинуть территорию России.