«Князь Вандал» стал самым результативным массовым ударным дроном ВС России

Оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» (КВН) стал самым результативным аппаратом среди массовых и относительно недорогих фронтовых ударных беспилотников ВС России. Об этом ТАСС заявил генеральный директор НПЦ «Ушкуйник» Алексей Чадаев.

По его словам, эффективность комплекса подтверждается цифровой статистикой. Разработчики сопоставили затраты на создание и применение беспилотника, включая научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, со стоимостью пораженных целей.

«У КВН оно составляет пропорцию 1:40 — на рубль затрат 40 рублей результата», — рассказал Чадаев.

Глава НПЦ «Ушкуйник» утверждает, что с начала применения «Князя Вандала» с его помощью уничтожили бронетехнику ВСУ общей стоимостью в десятки миллиардов долларов.

«Князь Вандал Новгородский» использует оптоволоконный канал связи, благодаря чему не зависит от радиоканала управления и устойчив к воздействию средств радиоэлектронной борьбы.