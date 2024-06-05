Княгиня Мария Романова вручила в Клину ордена участникам СВО

Глава Российского императорского дома Мария Романова посетила Центр социальной геронтологии «Клинский», в котором проходят реабилитацию раненые участники СВО. Княгиня познакомилась с бойцами и наградила их за доблестную службу.

Сейчас в Клинском центре проходят реабилитацию 18 участников СВО с потерей конечностей. Программа восстановления включает три больших блока: работу с психологами, профориентацию и физическую реабилитацию. Ребятам подбирают протезы и заново учат пользоваться возможностями своего тела.

Мария Романова познакомилась с программой занятий и пообщалась с военнослужащими. Ее сопровождали глава городского округа Клин Алена Сокольская, ректор РГСУ Андрей Хазин и представители Министерства обороны России. Из рук княгини участники СВО получили династические награды — военные ордена Святителя Николая Чудотворца. Майору Евгению Генину за проявленный героизм даровано личное дворянское достоинство. На фронте он потерял руку, восстановился, прошел переобучение и теперь работает в военкомате.

«Я была рада увидеть, что государство будет вам помогать, давать возможность жить полной жизнью. Вы защищали родину. Вы храбро исполнили ваш воинский долг. Спасибо за это», — сказала Мария Романова.

Подмосковное отделение государственного фонда «Защитники Отечества» принимает по 25 человек в день, оказывая всестороннюю поддержку. Филиалу исполнился ровно год 31 мая. Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил всех сотрудников, отметив, что они добросовестно помогают облегчать решение любых вопросов для участников СВО и их семей.

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