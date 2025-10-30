Книгу бойца СВО из Люберец презентовали на образовательном проекте для ветеранов

В Академии творческих индустрий «Меганом» в Крыму запустили образовательную программу для ветеранов специальной военной операции «#СВОяКультура». Член отделения Ассоциации ветеранов СВО в Люберцах Владимир Земсков вручил свою автобиографическую книгу «Позывной „Любер“» руководителю проекта «Программа СВО» Марии Каратаевой.

Произведение рассказывает о командире штурмового взвода, который прошел через ожесточенные бои под Угледаром. Защитник получил серьезное ранение и находился на реабилитации.

Владимир Земсков поблагодарил организаторов проекта «#СВОяКультура» за инициативу.

«Подобные программы дают нам, ветеранам, не только новые знания и навыки, но и чувство востребованности, понимание того, что о нас помнят и в нас верят. Это мощная поддержка на пути возвращения к мирной жизни», — подчеркнул Владимир Земсков.

Отметим, что городской округ Люберцы на проекте также представил ветеран спецоперации Олег Золотухин.