Шойгу прибыл в Пхеньян по специальному поручению Путина

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян, где ожидается встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Шойгу прибыл в Пхеньян по специальному поручению президента Владимира Путина для проведения переговоров с руководством КНДР», — отметили в Совбезе.

Переговоры пройдут в рамках реализации договоренностей, которых стороны достигли во время прошлого визита, состоявшегося 4 июня.

Ранее стало известно, что РЖД возобновят прямое сообщение между Пхеньяном и Москвой. Международные беспересадочные составы снова начнут курсировать с 17 июня. Также МИД допустил расширение авиасообщения с КНДР.