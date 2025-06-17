Шойгу прибыл в Пхеньян по специальному поручению Путина

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян, где ожидается встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Шойгу прибыл в Пхеньян по специальному поручению президента Владимира Путина для проведения переговоров с руководством КНДР», — отметили в Совбезе.
Переговоры пройдут в рамках реализации договоренностей, которых стороны достигли во время прошлого визита, состоявшегося 4 июня.
Ранее стало известно, что РЖД возобновят прямое сообщение между Пхеньяном и Москвой. Международные беспересадочные составы снова начнут курсировать с 17 июня. Также МИД допустил расширение авиасообщения с КНДР.
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