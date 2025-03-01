Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила о победе России в СВО на Украине

Россия победила в специальной военной операции на Украине. Об этом ТАСС заявила бывший министр иностранных дел Австрии, глава центра G.O.R.K.I. Карин Кнайсль.

По ее словам, на Западе шли разговоры, что российское общество рухнет, а страна опустится на уровень Средневековья.

«Но этого не произошло. Для меня Россия победила в том смысле, что она не была побеждена», — сказал Кнайсль.

Бывший дипломат также подчеркнула, что в России не произошли восстания, на которые сильно рассчитывали в Европе.

«Оказалось, что общество в России поддержало свое правительство и справилось с новой реальностью», — заключила она.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявляла, что администрация президента Дональда Трампа больше не будет финансировать конфликт Украины с Россией. После визита Владимира Зеленского в Вашингтон она подчеркнула, что весь мир увидел, с кем Трампу приходится иметь дело.