Клуб «Активное долголетие» в Мытищах передал теплые вещи бойцам СВО

В рамках партийного проекта «Старшее поколение» руководитель фракции «Единая Россия» Юрий Гончарук совместно с депутатом Совета депутатов городского округа Мытищи Евгением Коваленко приняли партию теплых носков, связанных участницами клуба «Активное долголетие». Этот гуманитарный груз, состоящий из 70 пар носков, направят участникам специальной военной операции.

Заботливые женщины из клуба использовали шерстяные нитки высокого качества, чтобы обеспечить бойцам комфорт и тепло при выполнении их боевых задач. Акция прошла в рамках инициативы «Тепло для героя», которая направлена на поддержку военнослужащих на передовой.

«Мы очень рады, что можем помочь нашим солдатам таким образом. Каждая мелочь важна, особенно в такие трудные времена. Эти носки — это не просто предмет одежды, это проявление заботы и поддержки от нашего народного сообщества», — отметил Юрий Гончарук.

Депутаты заверили, что отправку организуют оперативно, чтобы посылка как можно быстрее достигла адресатов. Евгений Коваленко подчеркнул, что малейшая поддержка может иметь огромное значение для морального и физического состояния ребят на передовой.

Акция «Тепло для героя» продолжает объединять жителей округа, которые стремятся внести свой вклад в поддержку участников СВО. Теплые носки, связанные с любовью и заботой, станут не только практичной помощью, но и символом единства и благодарности от земляков.