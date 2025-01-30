Клуб «Активное долголетие» в Лобне изготовил теплые вещи для бойцов СВО

В отделении клуба «Активное долголетие» в Лобне продолжается активная работа по поддержке военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Участники кружка вязания «Лобненские петельки» подготовили очередную партию теплых вещей, среди которых вязаные балаклавы и носки.

Кроме того, участники проекта занимаются плетением маскировочных сетей для фронта. Присоединиться к этому благородному делу может любой желающий. Плетение сетей проходит ежедневно с 10:00 по адресу: улица Лейтенанта Бойко, 41а (напротив храма Архистратига Михаила, красное трехэтажное здание, 3 этаж).

Напомним, в Лобне действует несколько волонтерских организаций, оказывающих помощь военнослужащим и их семьям. Принять участие в этой работе можно в Муниципальном Центре поддержки участников СВО и их семей на улице Мирная, 13 корпус 2, Добровольческом центре помощи фронту «Обелиск» на улице Ленина, 23 и Центре «Свечной блиндажик» на Букинском шоссе, 31.