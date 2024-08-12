Китай впервые высказался об атаке ВСУ на Курскую область

МИД Китая заявил, что в Пекине следят за ситуацией в Курской области

Власти КНР внимательно наблюдают за ситуацией в Курской области и призывают к деэскалации конфликта. Об этом говорится в заявлении на сайте китайского МИД.

«КНР обратила внимание на текущую ситуацию. Наша позиция по вопросу конфликта на Украине ясна и последовательна: не стоит провоцировать усиление огня, допускать эскалацию вооруженного конфликта. Боевые действия не должны распространяться вовне», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД добавили, что Китай продолжит контактировать с мировым сообществом по урегулированию этой проблемы и содействию дипломатическому разрешению конфликта.

ВСУ совершили массированную атаку на Курскую область 6 августа. С тех пор на территории региона неоднократно объявляли ракетную опасность, в больницах находятся около 70 пострадавших из-за обстрелов со стороны националистов.

Ранее стало известно, что на Курском направлении действует не только регулярная армия ВСУ, но и иностранные наемники.