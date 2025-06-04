Китай призвал Украину воздержаться от атак на гражданские объекты

Китай призвал стороны украинского конфликта воздержаться от атак на гражданские объекты и проявлять максимальную сдержанность. Об этом РИА «Новости» заявили в пресс-службе МИД КНР в ответ на атаки на железнодорожную инфраструктуру в Курской и Брянской областях.

«Китай обратил внимание на соответствующие сообщения, наша позиция ясна и последовательна. КНР призывает стороны защищать безопасность мирного населения, избегать нападений на гражданские объекты и проявлять максимальную сдержанность», — заявили в ведомстве.

Два ЧП произошли в ночь на 1 июня. В Брянской области обрушился автомобильный мост, обломки рухнули на пассажирский поезд № 86 Климов — Москва, погибли семь человек и еще 113 пострадали.

Затем мост обрушился в Курской области, когда ехал грузовой локомотив. Пострадали три человека, они находятся в удовлетворительном состоянии.

Следком квалифицировал ЧП как теракты, исполнители которых выполняли поручения украинских спецслужб.