Китай на заседании БРИКС призвал организовать настоящую мирную конференцию

Ван И: КНР выступает за проведение конференции, которая устроит Россию и Украину

Фото: РИА «Новости»

Китай считает необходимым организовать мирную конференцию, которую будут признавать и Россия, и Украина. Об этом на заседании глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новгороде заявил китайский министр Ван И. Его процитировало РИА «Новости».

Глава китайского МИД подчеркнул, что украинский кризис продолжается и для урегулирования ситуации Китай предлагает созвать мирный саммит. По словам дипломата, участники мероприятия должны получить равные права для честного обсуждения всех мирных планов.

Ранее КНР отказалась от участия в саммите по Украине в Швейцарии. Китайская сторона отметила, что в повестку конференции не включили принципы урегулирования, которые поддерживает руководство страны. Причиной отказа также может являться отсутствие представителей России на мероприятии.

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