Бразилия, Индонезия и ЮАР считают, что украинский конфликт затягивают не только действия России и Украины, но и «определенные военно-промышленные комплексы». Такое заявление сделал спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй на пресс-конференции. Его процитировало РИА «Новости» .

«Все стороны считают, что причина затягивания кризиса касается не только России и Украины, на деле конфликтом манипулируют некоторые военно-промышленные комплексы», — подчеркнул он.

С конца июля и по 7 августа Ли Хуэй побывал в Бразилии, Южной Африке и Индонезии. Китайский политик провел переговоры с официальными лицами этих стран по вопросу урегулирования украинского кризиса.

Недавно Россия запросила заседание Совбеза ООН по «неудобным вопросам» об Украине. Как отметил первый заместитель постпреда при всемирной организации Дмитрий Полянский, на встрече обсудят поставки западного оружия ВСУ.