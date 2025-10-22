«Кинжалы» ударили по энергообъектам Украины

Минобороны заявило о массированном ударе «Кинжалами» по украинскому ТЭК

Россия нанесла массированный удар с применением гиперзвуковых ракет «Кинжал» по объектам энергетической инфраструктуры Украины, которые обеспечивают работу ВПК. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами „Кинжал“, а также ударными беспилотными летательными аппаратами», — уточнили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что удары наносили в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на российской территории. Их цели достигнуты — все назначенные объекты удалось поразить.

Атака на энергетический комплекс шла всю ночь. Ракеты запускали минимум в три-четыре волны.