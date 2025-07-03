Кинопоказ научно-популярного фильма для детей участников СВО прошел в Лобне

В Центральной библиотеке городского округа Лобня прошло очередное мероприятие для семей участников специальной военной операции. Для детей организовали просмотр научно-популярного фильма о динозаврах с применением технологии виртуальной реальности.

В фильме ребятам рассказали о главных видах древних рептилий, их образе жизни и причинах исчезновения.

«Мы с большим удовольствием посмотрели этот сеанс. Всегда интересно узнать что-то новое, тем более в формате VR», — отметили участники мероприятия.

Организаторы подчеркнули, что подобранный с учетом возраста детей научно-популярный фильм позволил им буквально окунуться в мир доисторических существ благодаря VR-очкам.

В Лобне большое внимание уделяется поддержке семей участников специальной военной операции, включая проведение культурных, спортивных и образовательных мероприятий для детей.