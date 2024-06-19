Ким Чен Ын заявил о полной поддержке проведения Россией СВО

Фото: РИА «Новости»

Правительство Северной Кореи выражает полную поддержку России и армии страны в проведении специальной военной операции, заявил председатель КНДР Ким Чен Ын. Отдельно он отметил важную роль РФ в поддержании стратегического баланса в мире, сообщило РИА «Новости».

«Правительство КНДР оценивает важную миссию и роль сильной Российской Федерации в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире», — указал он, открывая переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Также Ким Чен Ын указал на то, что Северная Корея полностью поддерживает Россию, народ и армию страны в выполнении СВО на Украине для защиты суверенитета, интересов безопасности и территориальной целостности.

Путин отметил, что Северная Корея выражала последовательную и неизменную поддержку политики России, в том числе на украинском направлении, и выразил благодарность за это.

Мантра для выколачивания денег из Европы. Как НАТО готовится к войне с Россией

VK поможет АВТОДОМу переехать в облако

«Зачем было так издеваться». На Кубани завели дело об истязании девочки в психдиспансере

Свидетеля нужно прикончить. Зеленскому не дадут доживать на пенсии

Ефимов: стал известен победитель торгов на право реорганизации территорий в Строгине

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте