Ким Чен Ын наградил корейских участников освобождения Курской области
Лидер КНДР Ким Чен Ын вручил награды корейским участникам освобождения Курской области. Информацию об этом распространило ЦТАК.
Ким Чен Ын отметил выдающуюся доблесть и благородную самоотверженность солдат, принимавших участие в операции в Курской области. Бойцы КНДР продемонстрировали всему миру свое незыблемое идейно-духовное превосходство и боевую хватку армии, а также несгибаемый дух, отметили в агентстве.
По предложению лидера республики все присутствующие на мероприятии почтили минутой молчания память павших участников спецоперации. Церемония вручения государственных наград командирам и бойцам зарубежных операционных войск Корейской народной армии (КНА) состоялась в штаб-квартире ЦК «Трудовой партии Кореи».
Министр иностранных дел Сергей Лавров в июле встретился с лидером КНДР и выразил ему благодарность за помощь в освобождении Курской области от ВСУ.