Ким Чен Ын отметил выдающуюся доблесть и благородную самоотверженность солдат, принимавших участие в операции в Курской области. Бойцы КНДР продемонстрировали всему миру свое незыблемое идейно-духовное превосходство и боевую хватку армии, а также несгибаемый дух, отметили в агентстве.

По предложению лидера республики все присутствующие на мероприятии почтили минутой молчания память павших участников спецоперации. Церемония вручения государственных наград командирам и бойцам зарубежных операционных войск Корейской народной армии (КНА) состоялась в штаб-квартире ЦК «Трудовой партии Кореи».

Министр иностранных дел Сергей Лавров в июле встретился с лидером КНДР и выразил ему благодарность за помощь в освобождении Курской области от ВСУ.