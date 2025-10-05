Киевский областной ТЦК оправдался после слухов о «мобилизации» кота

Киевский областной территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата) опроверг слухи о «мобилизации» кота, распространившиеся после публикации видео, где люди в военной форме ловят животное и увозят его в машине. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице центра в Facebook*.

«Кто хоть раз видел группу оповещения в боевых рубашках? Нет. Потому что это просто невозможно!» — написали в сообщении, подчеркнув, что такая форма не предусмотрена уставом.

Ранее пользователи соцсетей предположили, что это могли быть сотрудники ТЦК. Представители территориального центра комплектования отвергли обвинения, назвав происходящее «результатом мировоззренческого кризиса общества и пропаганды».

Тем временем на фоне подобных историй украинские соцсети активно обсуждают методы работы военкоматов. В 2024 году словом года на Украине стал термин «бусификация» — так называют насильственную мобилизацию мужчин, когда сотрудников ТЦК подвозят на микроавтобусах («бусах») и силой увозят новобранцев в военкоматы.

